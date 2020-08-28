مواصفات لاند كروزر 2022 ..صور

وتحتوي سيارة لاند كروزر الجديدة على محركات V6 وتتنوع ما بين تيربو بسعة 3.5 لتر بوقة 416 حصان ، وعزم دوران أقصى 600 نيوتن متر ، أو محرك ديزل تيربو 3.3 لتر بقوة 217 حصان .



