مواصفات لاند كروزر 2022 ..صور

كشفت شركة تويوتا عملاق السيارات اليابانية صورة تخيلية جديدة لسيارتها الشهير لاند كروزر 2022 ، حيث قامت تويوتا بتعديل وتطوير كبير على لاند كروزر الجديدة بشكل كامل قبل الكشف عنها رسمي .
واصبح معروف ان لاند كروزر الجديدة تمتلك شبك أمامي أكبر من السابق بالإضافة إلى مصابيح أمامية رفيعة وتصميم عضلي بارز .
وأكد خبراء في مجال السيارات أن التصميم مستوحاه من طراز راف فور ،ولكن يظل في النهاية ماظر لسيارة لاند كروزر ماهو إلا تصميم تخيلي قد لا ينطبق في الواقع .
واصبح معروف ان لاند كروزر الجديدة تمتلك شبك أمامي أكبر من السابق بالإضافة إلى مصابيح أمامية رفيعة وتصميم عضلي بارز .
وأكد خبراء في مجال السيارات أن التصميم مستوحاه من طراز راف فور ،ولكن يظل في النهاية ماظر لسيارة لاند كروزر ماهو إلا تصميم تخيلي قد لا ينطبق في الواقع .
وتحتوي سيارة لاند كروزر الجديدة على محركات V6 وتتنوع ما بين تيربو بسعة 3.5 لتر بوقة 416 حصان ، وعزم دوران أقصى 600 نيوتن متر ، أو محرك ديزل تيربو 3.3 لتر بقوة 217 حصان .
وتحمل نسخة لاند كروز الجديدة محرك بسعة 3.5 لتر وبقوة حصان 354 ، وعزم دوران أقصى 500 نيوتن متر ، متصلة بناقل حركة اوتوماتيكي بـ 8 أو 10 سرعات .