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سيارات

مواصفات لاند كروزر 2022 ..صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:00 ص
تويوتا لاند كروز
تويوتا لاند كروز
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أماني نوار
كشفت شركة تويوتا عملاق السيارات اليابانية صورة تخيلية جديدة لسيارتها الشهير لاند كروزر 2022 ، حيث قامت تويوتا بتعديل وتطوير كبير على لاند كروزر الجديدة بشكل كامل قبل الكشف عنها رسمي .

واصبح معروف ان لاند كروزر الجديدة تمتلك شبك أمامي أكبر من السابق بالإضافة إلى مصابيح أمامية رفيعة وتصميم عضلي بارز .
وأكد خبراء في مجال السيارات أن التصميم  مستوحاه من طراز راف فور ،ولكن يظل في النهاية ماظر لسيارة لاند كروزر ماهو إلا تصميم تخيلي قد لا ينطبق  في الواقع .

وتحتوي سيارة لاند كروزر الجديدة على محركات V6 وتتنوع ما بين تيربو  بسعة 3.5 لتر بوقة 416 حصان ، وعزم دوران أقصى 600 نيوتن متر ، أو محرك ديزل تيربو 3.3 لتر بقوة 217 حصان .

وتحمل نسخة لاند كروز الجديدة محرك بسعة 3.5 لتر وبقوة حصان 354  ، وعزم دوران أقصى 500 نيوتن متر ، متصلة بناقل حركة اوتوماتيكي بـ 8 أو 10 سرعات .
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