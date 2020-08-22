بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو

تسعى العديد من شركات السيارات العالمية حاليا إلى إنتاج السيارات فئة الـ suv والتى تزايد الطلب عليها مؤخرا لقوتها ومظهرها الشبابي المتميز.

ولذلك أعلنت منذ فترة شركة تويوتا العالمية لصناعة السيارات اليابانية عن طرح كورولا كروس موديل 2021 الجديدة، وهى من السيارات فئة الهاتشباك الكروس أوفر و الـsuv.

وتتوفر السيارة كورولا كروس موديل 2021 الجديدة بنسخ هايبرد و بنزين وتستخدم منصة C TGNA-C ، كما تستمد قوتها من محرك بنزين سعة 1.8 لتر بقوة 140 حصان وعزم 175 نيوتن.متر، بنظام دفع أمامي وناقل حركة CVT .

وتتوفر السيارة كورولا كروس موديل 2021 ، بخيار هجين يجمع بين محرك 1.8 لتر بقوة 98 حصان و 142 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع محرك كهربائي يولد قوة 72 حصان و 163 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة CVT كهربائي.

ويبلغ طول السيارة كورولا كروس موديل 2021 بنحو 4,460 مم وعرضها 1,825 مم وارتفاعها 1,620 مم، في حين يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2,640 مم ، ومكابح قرصية في العجلات الأربع، كما تتوفر بجنوط 17 و18 بوصة ملفوفة بكفرات 215/60 و225/50 على الترتيب.

وتحصل كورولا كروس 2021 على تعليق أمامي من ماكفيرسون، وتعليق خلفي ذي الشعاع الملتوي، و شبك أسود كبير، ومصابيح أمامية حادة، ومصابيح ليد نهارية، كما تحصل على اكصدامات سوداء، وعتبات جانبية، وأقواس عجلات، وقضبان سقف سوداء.

أما من ناحية التصميم الداخلى للسيارة كورولا كروس موديل 2021 يشبه تصميم السيارة كورولا هاتشباك، بالإضافة إلى شاشة لمسية كبيرة، وأجهزة قياس رقمية، و فتحات التهوية .

واعلنت الشركة ان السيارة الجديدة سيتم طرحها أولا فى السوق التايلاندي ثم بعد ذلك فى جميع الاسواق العالمية عام 2021 .

وتتوفر اسعار السيارة كورولا كروس موديل 2021 ، موديل البنزين 989 ألف بات تايلندي اي ما يعادل 31,362.00 دولار أمريكي ، أما الموديل الهجين من مليون و19 ألف بات تايلندي اي ما يعادل 32,313.33 دولار أمريكي .