ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور

نشرت شركة هيونداي على موقعها العالمى مقطع فيديو للسيارة هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021 ، إلا أنها قامت بعد دقائق معدودة بإزالتها على الفور .
ولكن كانت مدونة السيارات الكورية قد التقطت
العديد من الصور للسيارة وتفاصيلها ودواخلها التي ستأتي بها ، مثل تعديل الاكصدام الأمامي بشكل بسيط، مع مآخذ هواء أكثر شراسة .
كما ظهرت الشباك
الامامية للسيارة هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021 وهى تحمل شعار N-Line، ونظام العادم الرباعي
وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة .
اما دواخل السيارة هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021 ، ستشمل على مقاعد رياضية تحمل شعار N مع تنجيد من القماش والجلد، وخياطة متباينة باللون الأحمر، وعجلة قيادة
معدلة بشكل بسيط وتحمل شعار N-Line.
وتستمد السيارة
هيونداي سوناتا N-Line
موديل 2021 قوتها
من محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2.5 لتر بقوة 286 حصان وعزم دوران يبلغ 421 نيوتن.متر
.
والجدير بالذكر ان السيارة هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021 سيتم الكشف عنها قريبا هذا العام وسيتم طرحها فى الأسواق الكورية الجنوبية اولا ثم باقي اسواق العالم.