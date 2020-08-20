ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور

نشرت شركة هيونداي على موقعها العالمى مقطع فيديو للسيارة هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021 ، إلا أنها قامت بعد دقائق معدودة بإزالتها على الفور .

ولكن كانت مدونة السيارات الكورية قد التقطت العديد من الصور للسيارة وتفاصيلها ودواخلها التي ستأتي بها ، مثل تعديل الاكصدام الأمامي بشكل بسيط، مع مآخذ هواء أكثر شراسة .

كما ظهرت الشباك الامامية للسيارة هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021 وهى تحمل شعار N-Line، ونظام العادم الرباعي وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة .

اما دواخل السيارة هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021 ، ستشمل على مقاعد رياضية تحمل شعار N مع تنجيد من القماش والجلد، وخياطة متباينة باللون الأحمر، وعجلة قيادة معدلة بشكل بسيط وتحمل شعار N-Line.

وتستمد السيارة هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021 قوتها من محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2.5 لتر بقوة 286 حصان وعزم دوران يبلغ 421 نيوتن.متر .

والجدير بالذكر ان السيارة هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021 سيتم الكشف عنها قريبا هذا العام وسيتم طرحها فى الأسواق الكورية الجنوبية اولا ثم باقي اسواق العالم.