سعرها 1.8 مليون جنيه.. ماركة وموديل ومواصفات سيارة أحمد فتحى لاعب الأهلى

شهدت الأجواء الرياضية أمس واليوم حالة من النقاش المستمر حول اللاعب احمد فتحى ومشاركته فى مباراة النادى الاهلى وأسوان أمس بعد انتقاله رسميا الى نادى بيراميدز بداية من الموسم القادم .

ويعتبر أحمد فتحى من ضمن لاعبى النادى الاهلى الذين يحبون اقتناء السيارات الرياضية والفارهة وخلال السطور القادمة نستعرض سيارة اللاعب .

يمتلك لاعب النادى الاهلى احمد فتحى سيارة مرسيدس-بنز موديل gls 2019 وهى من نوع السيارات الـ SUV مدمجة القوية المخصصة للطرق الوعرة ، حيث يصل سعر السيارة الى مليون و800 الف جنيه فى السوق المصرى الان .

اما عن مواصفات السيارة مرسيدس gls 2019 فسعة الموتور 4600 CC ، قوة الموتور 455 حصان ، العزم الأقصى 700 نيوتن.متر ، السلندرات 8 ، ناقل الحركة اوتوماتيك ، نوع الجر جر كلى ، سعة خزان الوقود 100.0 لتر ، استهلاك الوقود لكل 100 كم 11.5 لتر ، نوع الوقود Petrol .

تسارع السيارة مرسيدس gls 2019 الى 100 كم/ساعة 5.4 ثانية ، السرعة القصوى 250 كم/ساعة ، مقاس الجنط 19 ، المقاعد 7 ، سعة الصندوق الخلفى 680 لتر ، الطول 512 سم ، العرض 214 سم ، الإرتفاع 185 سم قاعدة العجلات 308 سم .