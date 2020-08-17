بعد رحيله عن القلعة الحمراء .. تعرف على سيارة شريف إكرامى وسعرها .. صور

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى اليوم خبر رحيل حارس عرين النادى الأهلى شريف إكرامى ، وانتشرت الأخبار الخاصة به على مدار اليوم آخرها جمع متعلقاته من غرفة ملابس النادي وعدم التجديد له.





ومن المعروف عن لاعبى كرة القدم حبهم لاقتناء السيارات الفارهة والرياضية، وشريف إكرامى الذى أصبح الحارس السابق للنادى الأهلى هو واحد من ضمن هؤلاء اللاعبين.





ويمتلك شريف إكرامي نجم الأهلى السابق سيارة اودى Q7 وهى إحدى سيارات SUV الحديثة فى مصر ، ويصل سعرها الى 2,100,000 جنيه.





وتستمد السيارة Q7 بريميوم قوتها من محرك TFSI سعة 2.0 لترًا يولد قوة 245 حصانًا عند 6500 دورة في الدقيقة ويصل عزم الدوران إلى 370 نيوتن.متر عند 4300 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة "تيبترونيك " من 8 سرعات، كما تستطيع التسارع إلى 100 كم/ساعة في 7.7 ثانية.





أما خارجية السيارة Q7 و تأتى بمصابيح "LED" الأمامية والخلفية، وزجاج الخصوصية المعتم مع عجلات مقاس 18 بوصة، ومرايات كهربائية قابلة للتعديل والطي كهربائيًا، ومستشعر خلفي لفتح صندوق الأمتعة، مع فتحة سقف بانورامية.





أما دواخل السيارة Q7 تتميز المقصورة الداخلية لها بزخرفة خشبية ومرآة داخلية ، وتكييف هواء أوتوماتيكي بأربعة منافذة .