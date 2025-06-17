وزير الإسكان يؤكد أهمية تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة المواطنين

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تضافر الجهود بين مختلف جهات الوزارة وأعضاء البرلمان، وكذا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولا سيما أن نواب البرلمان هم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالنواب، وأشار إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.

وتضمنت طلبات النواب ما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

بدورهم.. أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.