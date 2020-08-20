طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات

اعلن الوكيل الرسمى لشركة ميتسوبيشي في مصر عن إطلاق الجيل الجديد من سيارة إكليبس كروس موديل 2021 فى الاسواق المصرية .

وأوضحت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لشركة ميتسوبيشي ، ان طراز ميتسوبيشي اكليبس ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

وطرح الوكيل الرسمى فى السوق المصرى ثلاث فئات من السيارة إكليبس الجديده وهى الفئة الأولى الأساسية و الفئة الثانية «F/O» و الفئة الثالثة «H/L» وسيتم طرحها خلال الشهر الحالي .

وتستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس 2021 قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو ، لينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل ناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.





و تتسارع السيارة ميتسوبيشي إكليبس 2021 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتي اسعار إكليبس الجديدة ، كما يلى





الفئة الأولى الأساسية بقيمة 380 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O» بقيمة 400 ألف، وقدرت الفئة الثالثة «H/L» بـ425 ألف جنيه