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سيارات

طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلن الوكيل الرسمى لشركة ميتسوبيشي في مصر عن إطلاق الجيل الجديد من سيارة إكليبس كروس موديل 2021 فى الاسواق المصرية .

وأوضحت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لشركة ميتسوبيشي ، ان طراز ميتسوبيشي اكليبس ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

وطرح الوكيل الرسمى فى السوق المصرى ثلاث فئات من السيارة إكليبس الجديده وهى الفئة الأولى الأساسية و الفئة الثانية «F/O» و الفئة الثالثة «H/L» وسيتم طرحها خلال الشهر الحالي .

وتستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس 2021 قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو ، لينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل ناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.


و تتسارع السيارة ميتسوبيشي إكليبس 2021 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتي اسعار إكليبس الجديدة ، كما يلى 


الفئة الأولى الأساسية بقيمة 380 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O» بقيمة 400 ألف، وقدرت الفئة الثالثة «H/L» بـ425 ألف جنيه 

طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات
طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات
طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات
طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات
طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات
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