مصنع 4x4 جديد باستثمارات مشتركة بين تويوتا ومازدا

تعاونتا شركتا تويوتا ومازدا ، فى مشروع مشترك جديد، فى ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، لانتاج السيارات الدفع الرباعى، بقوة انتاجية 300 ألف سيارة سنويا .

وأعلنت الشركتان خلال اتفاقية بينهما عن استثمار ما يقرب من 3.2 مليار دولار ، بزيادة 830 مليون دولار اضافية عن الخطة المعلنة فى 2018 ، من خلال مصنع Mazda Toyota Manufacturing ، والذى يبدأ الإنتاج فى 2021 .

واوضحت الشركتان تويوتا ومازدا ان مصنع مصنع Mazda Toyota Manufacturing ، سيتقبل 4 آلاف موظف، وتم تعيين 600 موظف منهما حتى يومنا هذا .

والاتفقية التى تم توقيعها خلال الاسبوع الماضى تنص على استثمار مالي يركز على تطوير مشترك للسيارات الكهربائية وبناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة .

وقال رئيس تويوتا أكيو تويودا في بيان رسمى له "إنها شراكة يعمل فيها الاشخاص الشغوفون بالسيارات سويا لتصنيع سيارات هي الأفضل على الإطلاق.