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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اختيار خالد حنفي عضوا في المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح

اختارت غرفة التجارة الدولية ICC، أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، عضوا من ضمن 20 عضوا تمّ اختيارهم على مستوى العالم، في المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2028.

وأعلنت الغرفة في بيان لها أنّ "هذا التعيين يعكس الثقة التي أولاها المجتمع الدولي في خبرتكم والتزامكم".

ونوّهت غرفة التجارة الدولية إلى أنها تتطلع إلى العمل والتعاون مع أمين عام الاتحاد والغرف واتحادات الغرف العربية من أجل تعزيز التعاون بين الغرف، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تقوية المجتمع العالمي للغرف التجارية.

وتلقى أمين عام اتحاد الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس الجديد لغرفة التجارة الدولية الذي سيعقد على هامش المؤتمر العالمي الرابع عشر للغرف التجارية، بتاريخ 1 سبتمبر 2025 في ملبورن – أستراليا.  وسيشكّل هذا اللقاء فرصة لعرض اتحاد الغرف العربية لرؤيته وأولوياته أمام المجلس الجديد.

وكان دُعي أعضاء الاتحاد العالمي لغرف التجارة من أكثر من 120 دولة للتصويت خلال الأسابيع القليلة الماضية لاختيار عشرين قائدًا من قادة الغرف التجارية لعضوية المجلس العام للاتحاد للفترة الممتدة من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2028.

واستنادًا إلى نتائج الانتخابات، بدأ العمل على اختيار الأعضاء المعينين الإضافيين لضمان تمثيل متوازن لمختلف مناطق العالم ضمن عضوية المجلس، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن القائمة الكاملة لأعضاء المجلس بنهاية شهر يونيو.

ويعد اتحاد غرفة التجارة الدولية ICC بباريس هو أكبر منظمة أعمال على مستوي العالم حيث يضم المحكمة الدولية للتحكيم، واتحاد الغرف العالمية WCF واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي. كما أن لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، إذ تأسست غرفة التجارة الدولية عام 1919 بهدف خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.

وأعلنت الغرفة في بيان في المجلس العام للاتحاد أجل تعزيز التعاون المجتمع العالمي للغرف وتلقى امين عام اتحاد الدعوة

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