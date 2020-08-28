80 سنة جواز بدون خناقات.. الوصفة السحرية لـ أطول زيجة وأقدم زوجين في العالم

أثبت زوجان إكوادوريان أنهما نجحا أمام اختبار الزمن ، بعد ثمانية عقود تقريبًا من الزواج الذي كان يرفضه أهل الطرفين، حتى وثق زواجهم كأطول وأنجح الزيجات في العالم.





تم الاعتراف بـ "خوليو سيزار مورا"و"والدرامينا كوينتيرو" من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقدم زوجين متزوجين في العالم ، ويبلغ مجموع أعمارهم 214 عامًا و 358 يومًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





"مورا " يبلغ من العمر 110 عامًا ، وولدت قبل غرق تيتانيك ، بينما تبلغ زوجته "كوينتيروس" 104 عامًا، التقى الزوجان في عام 1934 وتزوجا في عام 1941 ، ويرجع الفضل في علاقتهما الطويلة الأمد إلى الحب والاحترام اللذين حظيا بهما تجاه بعضهما البعض منذ لقائهما الأول.





قال الزوجان إن "وحدة الأسرة بموجب قواعد الحب والاحترام المتبادل والعمل الصادق والتعليم المناسب القائم على القيم العائلية هي مفاتيح التعايش الصحي".





غمست صنارة الحب أول مرة عندما تقديم الزوجين في عام 1934 من قبل ابن عم مورا ، الذي كان متزوجًا من أخت كوينتيرو، تواعد الزوجان حتى عقدا العقدة في 7 فبراير 1941 في كيتو.





تم إقامة حفل الزفاف حدث في الخفاء أمام عرابهم وأصدقائهم المقربين ، لأن والديهم وعائلاتهم عارضوا بشدة الزواج و "لم تكن تربطهم علاقة جيدة".





لكن لحسن الحظ لم تدم العداوة ، وقال الزوجان: "مع الوقت والصبر تمكنا من توحيدهما وأصبحنا مثالًا وأفضل مرجع للأجيال الشابة".





أصبح "كوينتيرو ومورا" معلمين وكانا أبوين لخمسة أطفال ، على الرغم من وفاة أكبرهم عن عمر يناهز 58 عامًا، ولديهم الآن 11 حفيدًا ، و 21 من أبناء الأحفاد ، و 9 من أبناء الأحفاد.





مثل أي زوجين ، عانى مورا وكوينتيرو من نصيبهما من الخلافات على مر السنين ، لكنهما حرصا دائمًا على إبقاء خلافاتهما خلف الأبواب المغلقة وحمايتها من أبنائهما وابنتهما.





"الاحترام والرحمة والاعتبار الذي حافظنا به على علاقتنا كان في غاية الأهمية ؛ قالوا لم نتجادل أو نتشاجر أبدًا"، فيما يستمتع الزوجان اللذان قاما بتسجيل الأرقام القياسية بزراعة النباتات ويحبان قضاء وقت فراغهما في الذهاب لمشاهدة فيلم ومشاهدة عرض في المسرح - وهي الأنشطة التي تم إيقافها مؤقتًا بسبب جائحة COVID-19.





وقالوا: "الحب والنضج اللذين كنا نتمتع بهما كزوجين منذ بداية الزواج سمحا لنا بمعرفة بعضنا البعض والنمو عاطفيًا لتحديد مستقبلنا".



