عمرو زكي يستعيد ذكرياته مع محمد صلاح وأحمد فتحي وجدو

استعاد عمرو زكي لاعب الزمالك السابق ذكرياته مع منتخب مصر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





ونشر عمرو زكي صورة له برفقة نجم منتخب مصر محمد صلاح وأحمد فتحي ومحمد ناجي جدو، نالت إعجاب متابعيها.





يذكر أن عمرو زكى تألق مع فريق ويجان فى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف الانجليزية بعد أن سجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة إلى ناديه، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.





يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الممتاز.





ويدخل الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3 - 1، في الجولة الماضية.







