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منوعات

كورونا السبب.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بقتل أي شخص على الحدود الصينية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أفادت الأنباء أن "كيم جونج أون" أمر القوات الكورية الشمالية بفتح النار على أي شخص يتخطى نصف ميل من حدود البلاد مع الصين لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أن صرح زعيم كوريا الشمالية بأن بلاده لم تتأثر تمامًا بالانتشار العالمي المميت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

حيث تم إرسال تعليمات لإطلاق النار على أي شخص يتواجد في نطاق كيلومتر واحد من الحدود مع الصين، لقد تم اتخاذ هذه الخطوة الوحشية على الرغم من تصريح "جونج" بأن كوريا الشمالية خالية من Covid-19 - وهو غير قلق من الوباء.

 فيما قالت إدارة الشرطة الكورية الشمالية للجمهور ،" إن فيروس كورونا انتشر في كل مكان ما عدا بلادنا ، لذلك يحاول العدو التسلل عبر الحدود عبر إرسال الفيروس عبرها ".

وشددوا على ضرورة توعية سكان المنطقة الحدودية ووضع نظام للإبلاغ عن الغرباء وأنشطة العدو، وتم تطبيق الحظر على الحدود الكورية الشمالية الصينية التي يبلغ طولها 880 ميلًا والتي تمتد عبر أربع مقاطعات.

في حين أن كوريا الشمالية لم تعلن رسميًا عن أي حالة إصابة بفيروس Covid-19 الشهر الماضي ، فقد تم وضع مدينة كايسونج قيد الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع بعد اكتشاف حالة مشتبه بها.
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