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أخبار العالم

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 9 إصابات وافدة من الخارج

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85013 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع أربع حالات في مقاطعة سيتشوان وثلاث حالات في شنجهاي وحالة واحدة في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2464 حالة غادر منها 2271 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 45 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80091 شخصا، مشيرة إلى أن 10040 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1654 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 358 حالة منها 313 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4755 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 81 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 487 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4200 مريض في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، 462 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
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