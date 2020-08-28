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أخبار العالم

لمواجهة الصدام مع تركيا.. ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان في أزمة شرق المتوسط

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:19 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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أحمد محرم
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم اليونان في أزمة الصدام مع تركيا حول التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.


وأعلنت تركيا أمس عن خرق جديد في مياه البحر المتوسط، ينذر بإشعال فتيل الحرب، في ظل التوترات المشتعلة بين أنقرة واليونان، بفعل التصعيد التركي المخالف للقوانين الدولية، وفق ماذكرت صحف متفرقة.

وذكرت السلطات التركية، أنها ستقوم بمناورات بالذخيرة الحية في شرقي البحر المتوسط يومي 1 و2 سبتمبر، وذلك في ردٍ من تركيا على المناورات التي قامت بها اليونان، بالقرب من سفينة تركية تقوم بعمليات بحث وتنقيب عن الغاز.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي نشر قوات في شرق المتوسط للمشاركة في تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص. 

من جهتها، قالت تركيا إن مدمرة أمريكية شاركت في مناورة عسكرية مع سفينتين حربيتين تركيتين شرق البحر المتوسط.

ونشرت وزارة الدفاع التركية في تويتر تغريدة مرفقة بصور لسفن حربية "الفرقاطة التركية تي سي جي بارباروس والسفينة الحربية تي سي جي بورجازادا أجرتا تمارين تدريب عسكري مع المدمرة الأمريكية يو إس إس وينستون إس تشرشل".
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