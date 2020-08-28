فتح 12441 مسجد لأداء أول صلاة جمعة بعد كورونا في البحيرة

توافد المواطنين بمحافظة البحيرة، لأداء صلاة الجمعة بعد توقفها أكثر من 5 شهور، وسط إجراءات احترازية مشددة من مديرية الأوقاف، و فرحة عارمة من المصلين لعمار بيوت الله.

وأدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة صلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور وسط تطبيق كافة الاجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية للوقاية والحماية.





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وتناولت الخطبة والتى ألقاها الشيخ محمد العرينى وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة، بعنوان "الأمل حياة" و تم توضيح من خلالها فضل الصلاة على المؤمنين ونعم الله علينا التى لا تحصى، كما تم الالتزام بالتوقيت المحدد للخطبة مع مراعاة للظروف الراهنة.

وقامت مديرية الأوقاف بعمليات التعقيم و التطهير في جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة اليوم، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها مع تحديد اماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

و شهد اليوم 12441 مسجد بنطاق المحافظة استقبال وتوافد المصلين لأداء اول صلاة جمعة بها مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وكافة التعليميات الوقائية من تباعد وارتداء الكمامات

