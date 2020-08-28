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رياضة

ننشر قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان غدا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:58 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق لخوض مباراة أسوان في الدوري الممتاز والمحدد لها السادسة من مساء السبت، على استاد الشرطة بالعباسية.

وضمت القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس 

ويغيب عن قائمة المباراة، أحمد توفيق بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ بطاقات صفراء.
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