بالأسماء.. طاقم حكام مباراة الأهلي والمصري وباقي مواجهات الدوري المصري غدا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام المباريات التي تقام غدا السبت ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:









الإنتاج الحربي X طلائع الجيش:





جهاد جريشة ويعاونه هاني العراقي ومصطفى حسين ومعهم محمد فاروق حكما رابعا وصبحي الغمراوي حكم فيديو وأحمد جمال حكم فيديو مساعد.









أسوان X بيراميدز:





محمود بسيوني ويعاونه سيد حسن وأحمد الفار ومعهم حسين اسماعيل حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وعمرو عايد حكم فيديو مساعد.









المصري X الأهلي:





أمين عمر ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال ومعهم عبد العزيز السيد حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمود أبو الرجال حكم فيديو مساعد.



