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رياضة

بالأسماء.. طاقم حكام مباراة الأهلي والمصري وباقي مواجهات الدوري المصري غدا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:26 م
طاقم حكام مباراة
طاقم حكام مباراة الأهلي والمصري
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام المباريات التي تقام غدا السبت ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:


الإنتاج الحربي X طلائع الجيش:

جهاد جريشة ويعاونه هاني العراقي ومصطفى حسين ومعهم محمد فاروق حكما رابعا وصبحي الغمراوي حكم فيديو وأحمد جمال حكم فيديو مساعد.


 أسوان X بيراميدز:

محمود بسيوني ويعاونه سيد حسن وأحمد الفار ومعهم حسين اسماعيل حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وعمرو عايد حكم فيديو مساعد.


المصري X الأهلي:

أمين عمر ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال ومعهم عبد العزيز السيد حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمود أبو الرجال حكم فيديو مساعد.

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