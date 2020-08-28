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مستشار الرئيس للصحة: زيادة إصابات كورونا متوقعة مع المصايف.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر مازالت تعاني من فيروس كورونا مثل باقي العالم، موضحا أننا الآن في مرحلة أقل من الفترة السابقة خاصة بعد عيد الفطر وحتى عيد الأضحى.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية أمر متوقع، خاصة بعد عيد الأضحى والمصايف وفتح الساحل الشمالي.

وأوضح أن الدولة تحاول بقدر المستطاع تحذير وتنبيه المواطنين، قائلا: الوضع حاليا أفضل ولكننا مازلنا في حاجة للاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لا ترتفع عدد الإصابات.

وتابع: نتمنى بشدة إلا تزداد الحالات ولا نحتاج إلى أي تدخلات صحية وطبية، مشيرا إلى أن التجارب الخاصة بإنتاج أي لقاح تحتاج إلى وقت وتمر بمراحل كثيرة للغاية.
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