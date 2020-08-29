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مرأة

هل أنت منهم قبل أن تضعها في فمك؟.. أشخاص ممنوعين من تناول العاشوراء

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:02 ص
عاشوراء
عاشوراء
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أسماء عبد الحفيظ

اعتاد المسلمون الاحتفال بيوم عاشوراء، وهو 10 محرم من كل عام، وسمى بالعاشوراء، مما جعلهم يبتكرون وجبة العاشوراء، وهى عبارة عن نوع من انواع الحلوى، عبارة عن لبن وبليلة، ولكن هل كل الأشخاص مسموح لهم بتناولها.


وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، مرضى السكر، وأصحاب السمنة والمصابين بحساسية القمح، وحساسية الألبان.

ولفت الانتباه إلى أنه ليس فقط كبار السن، بل هنا أطفال أيضا مصابين بهذه الأمراض علي كل ام توخي الحذر.

وأوضح شمس ،أن مرضى السكر يمكنهم استشارة الطبيب المختص.

وأضاف إلى أن مرضي حساسية البقول عليهم تناول العاشوراء بدون مكسرات.

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