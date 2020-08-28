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ديني

الجفري: الفرح في عاشوراء بنصر موسى والحزن على الحسين لا يختصمان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:09 م
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
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محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن حزن المحبين في عاشوراء على فاجعة الحسين ومن معه حرقة دفينة في القلب يعجز وابل الأعين عن إطفائها، ولا تدنّس قدسيته صرخات الثأر ودعوات الفتنة.


وأوضح الجفري عبر الفيسبوك، أن فرح المحبين بنصر موسى والحسين فهم عميق لحقيقة ارتباط مفهوم النصر باليقين  والثبات والوفاء ،لا تُدنّسه مكايدة ولا كراهية،  ولا يعتريه استخفاف بوجد المحزون.

وأضاف: من "فَرِحَ" في عاشوراء بنصر سيدنا موسى الكليم عليه السلام   دون تطاول  فهو على "حق"،  ومن "حزن" فيه على مُصاب سيدنا الحسين  وآل البيت عليهم السلام  دون غلو  فهو على "حب"و"الحق" و "الحب" هنا لا يختصمان.

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن عاشوراء هو اليوم العاشر من الـ محـرم، وصيـامـه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر رسول الله ﷺ بصـوم عاشـوراء: يوم العـاشـر " رواه البخاري، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سئل النبيﷺ عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفـر السنـة التي قـبلـه) رواه مسلم، كـمـا يـسـتحـب صـيـام يـوم تـاسـوعـاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ اليومَ التاسعَ". 

وأضاف مجمع البحوث عبر فيسبوك: لما كان صوم عاشوراء مستحب يثاب فاعله ولايعاقب تاركه فمن شرع في صيام عاشوراء ثم أفطـر عامـدًا فلا شئ عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي ﷺ الصائم المتطوع أمير نفسـه. 

وذهب فقهاء الحنفية إلى أن من تلبس بصوم النفل لايجوز لـه الفطـر لقولـه تعالـي " ولا تبطلوا أعمالكم " فـإن أفطر وجب عليه القضاء، أما من أفطر ناسيًا في صوم عاشوراء أو غيره فصومه صحيح لم يبطل لقولـه ﷺ " مـن أكـل أو شـرب ناسيًا فـليتـم صـومـه فـإنـمـا أطـعـمـه الله وسـقـاه.

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