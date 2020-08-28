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رياضة

أخبار الزمالك.. عقد فرجاني ساسي مع الفريق حتى 2021.. وافتتاحات بالجملة داخل النادي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع صدى البلد الاخباري، مجموعة من أخبار الزمالك المهمة على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها الآن.


قال فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأبيض ‏بات قلعة رياضية، بمثابة الفخر لجميع من ينتمي له، على المستوى ‏الإنشائي والرياضي.‏


دعمت جماهير الزمالك، لاعبها التونسي فرجاني ساسي، بعد الحملة التي وجهت ضده من بعض العناصر من الجمهور.


افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مسجد الدكتور محمد مشالي بمقر النادي، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


حالة من الجدل الكبير أثيرت داخل الوسط الكروى فى الساعات الأخيرة وتحديدا عقب خسارة الزمالك من المقاولون العرب أمس فى الجولة الـ22 للدورى حول النجم التونسى فرجانى ساسى أحد أبرز لاعبي الفريق الأبيض .


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