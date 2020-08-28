أخبار الزمالك.. عقد فرجاني ساسي مع الفريق حتى 2021.. وافتتاحات بالجملة داخل النادي









قال فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأبيض ‏بات قلعة رياضية ، بمثابة الفخر لجميع من ينتمي له، على المستوى ‏الإنشائي والرياضي.‏









دعمت جماهير الزمالك، لاعبها التونسي فرجاني ساسي، بعد الحملة التي وجهت ضده من بعض العناصر من الجمهور.









افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مسجد الدكتور محمد مشالي بمقر النادي، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





بعد أنباء انتقاله للأهلي.. عقد فرجاني ساسي مع الزمالك حتى 2021 حالة من الجدل الكبير أثيرت داخل الوسط الكروى فى الساعات الأخيرة وتحديدا عقب خسارة الزمالك من المقاولون العرب أمس فى الجولة الـ22 للدورى حول النجم التونسى فرجانى ساسى أحد أبرز لاعبي الفريق الأبيض .





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