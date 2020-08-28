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رياضة

فاروق جعفر: من ينتقد مرتضى منصور فليذهب لزيارة نادي الزمالك‏.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:12 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسن العمدة
قال فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأبيض ‏بات قلعة رياضية، بمثابة الفخر لجميع من ينتمي له، على المستوى ‏الإنشائي والرياضي.‏


وعلق جعفر، على افتتاح المنشاآت الجديدة للنادي، اليوم، خلال مداخلة في ‏برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، "من ينتقد مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة؛ فعليه زيارة مقر ‏النادي ورؤية الانجازات الانشائية على أرض الواقع".‏


وواصل: "فوجئت بافتتاح عدد كبير من الصالات والملاعب اليوم، ‏بالاضافة إلى افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي، حيث تم تجهيز جميع هذه ‏المنشاآت خلال الشهور الماضية".‏

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجمع صالات كرة السلة والطائرة  المفتوحة بالنادي  وكذلك صالة محمد حسن حلمي.

وأشاد صبحي بالتطورات والتجديدات والطفرة  التي تمت في صالات  الزمالك والجهد الكبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وأطلق نادي الزمالك اسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجمع الصالات الجديدة بالنادي الأبيض، والذي يتضمن صالات الكاراتيه والجودو .
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