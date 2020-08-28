فاروق جعفر: من ينتقد مرتضى منصور فليذهب لزيارة نادي الزمالك‏.. فيديو

قال فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأبيض ‏بات قلعة رياضية ، بمثابة الفخر لجميع من ينتمي له، على المستوى ‏الإنشائي والرياضي.‏









وعلق جعفر ، على افتتاح المنشاآت الجديدة للنادي ، اليوم، خلال مداخلة في ‏برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك ، "من ينتقد مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة؛ فعليه زيارة مقر ‏النادي ورؤية الانجازات الانشائية على أرض الواقع".‏









وواصل: "فوجئت بافتتاح عدد كبير من الصالات والملاعب اليوم ، ‏بالاضافة إلى افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي، حيث تم تجهيز جميع هذه ‏المنشاآت خلال الشهور الماضية".‏



