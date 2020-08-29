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رياضة

جنش ينشر صورة له برفقة سعد سمير: التيشرت عالمي

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمود جنش حارس مرمى نادى الزمالك صورة له مع سعد سمير لاعب النادى الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق جنش قائلا " Hope you enjoyed your residence in your second home dear bro التيشرت عالمي يا سعد المهم صلاح ما يقولوش هو اكل ايه " .


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وكان جنش، أحد أبرز نجوم الزمالك في الموسم الماضي، وشارك في أغلب مبارياته حتى انضم لمعسكر منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وإصابته في التدريبات بقطع في وتر إكيليس.

وخاض جنش آخر مباراة أساسيا مع الزمالك أمام حرس الحدود يوم 3 يونيو 2019 في الدوري المصري الموسم الماضي.

وعاد جنش بعد غياب 14 شهرا و 422 يوما ليحرس عرين الزمالك في لقاء إف سي مصر.


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