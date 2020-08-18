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رياضة

أبو جبل يدعم جنش في أول مباراة بعد عودته من الإصابة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:10 ص
جنش
جنش
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مصطفى كرم
وجه محمد ابوجبل حارس مرمي نادي الزمالك الدعم لمحمود جنش حارس مرمي الزمالك، في مباراته الأولى غدا أمام  بعد عودته من الإصابة. 

وكتب أبو جبل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ربنا معاك يا أبو تمارا بالتوفيق". 

تأكدت عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحراسة مرمى الفريق في مباراة الغد أمام نادي مصر في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون قرر منح محمد أبو جبل الحارس الأساسي راحة من لقاء الغد.



يأتي هذا بسبب ضيق الوقت بعد مباراة المقاصة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأبيض إراحة كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ومصطفى محمد بعد مشاركتهم في لقاء المقاصة كي يمنحهم راحة قبل لقاء القمة أمام الأهلي السبت المقبل.
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