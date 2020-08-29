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رياضة

مدرب حرس الحدود يكشف حقيقة تلقى عروض احترافية للناشئين

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:21 ص
محمد حليم
محمد حليم
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يسرى غازى
كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود حقيقة وصول عروض احترافية لـ اللاعبين الناشئين بصفوف الفريق.

كان فريق حرس الحدود ، تعادل مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعت بينهما مؤخرا فى الاسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "لم تصل اى عروض احترافية خارج البلاد للاعبين الواعدين من الشباب بصفوف الفريق العسكرى.

وأضاف: "فى حال وصول اى عرض احترافي سوف أرحب بذلك ولن تكون هناك اى عوائق امام مستقبل اى لاعب ناشيء لكون ذلك يسعده ام يحترف لاعب فى عهد قيادته الفنية للحرس.

وأشار إلى أن سياسة الاستعانة باللاعبين صغار السن فى حرس الحدود تتم وفقا لأساليب علمية فى التدريب من أجل إعداد قاعدة لاعبين يستفيد منها الفريق الأول فى الايام القادمة.
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