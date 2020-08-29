مدرب حرس الحدود يكشف حقيقة تلقى عروض احترافية للناشئين

كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود حقيقة وصول عروض احترافية لـ اللاعبين الناشئين بصفوف الفريق.





كان فريق حرس الحدود ، تعادل مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعت بينهما مؤخرا فى الاسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.





وقال محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "لم تصل اى عروض احترافية خارج البلاد للاعبين الواعدين من الشباب بصفوف الفريق العسكرى.





وأضاف: "فى حال وصول اى عرض احترافي سوف أرحب بذلك ولن تكون هناك اى عوائق امام مستقبل اى لاعب ناشيء لكون ذلك يسعده ام يحترف لاعب فى عهد قيادته الفنية للحرس.



