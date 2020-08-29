السرقة فن.. لصوص مسلحون ينفذون أكبر عملية سرقة لـ9 ملايين يورو

بتخطيط وحرفية نفذ لصوص أكبر عملية سرقة في فرنسا في مدينة ليون، حيث قاموا بسرقة 9 ملايين يورو في هجوم مسلح على عربة أمنية مصفحة.





في وضح النهار هاجم اللصوص المسلحين السيارة وتحديدًا في الساعة 9 صباح يوم الجمعة أثناء خروجها من فرع بنك فرنسا في ليون، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان البريطانية.





وأفادت تقارير محلية أن شاحنتين اعترضتا السيارة المدرعة ، واحدة في الأمام والأخرى في الخلف، وقام اللصوص بتهديد السائق وأخذوا النقود وهربوا في سيارتين فيما بعد ووجدوا محترقين.





واضاف البيان ان "الجناة تمكنوا من الفرار فورا بعد ارتكاب الفعل"، وبحسب زميلين من فريق الأمن الذي تعرض للهجوم رجلان وامرأة، أنه حدثت مشاكل متكررة في نظام قفل المركبات الأمنية.





وقال ممثلو الادعاء لفرانس برس إن الهجوم على السيارة التابعة لشركة لوميس الأمنية لم يصب بأذى "لكن الخسائر تصل إلى 9 ملايين يورو".





وقال "قادر بنجوش" النقابي العمالي في لوميس ، إن الموظفين الثلاثة أصيبوا بصدمة شديدة ، مضيفًا أنهم سيتم عرضهم على طبيب نفسي.





يُعتقد أنها أكبر عملية سرقة نقدية في فرنسا منذ أن سرق السارق الشهير توني موسولين في عام 2009 مبلغ 11.6 مليون يورو ، تم استرداد معظمها لاحقًا.







