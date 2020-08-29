قليل البخت.. ذهب لشراء سجائر فسقط عليه سقف المتجر

يطرأ على مخيلتنا جميعًا سيناريو سقوط مروحة سقف أو انهيار السقف والجدران فوق رؤوسنا ولكنها تظل طي التخيلات، حتى حدثت مع متسوق وتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة عندما انهار سقف داخل متجر "سنسيبري" فوقه.





كان شاز أكرم يدفع ثمن سجائره داخل الفرع في محطة "نيوكاسل المركزية" عندما سمع ضوضاء حفر عالية ثم انهار السقف وسقط هو على الأرض مغشي عليه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





لقد أصيب بشدة بعد سقوط السقف عليه وتعرض لأسوأ الإصابات من بين كل من كان في صف الانتظار معه، فيما قال الشاب البالغ من العمر 36 عامًا: "دخلت إلى متجر سينسبري لأنني أردت بعض السجائر".





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وأكمل "عندما وقفت هناك ، سمعت صوت حفر كبير، ثم سقط كل السقف على وجهي"، وقال "أكرم" إن أسرة تضم امرأة حامل وطفل كانت وراءه ، وكذلك سيدة كبيرة ، عندما نزل السقف.





على الرغم من عدم إصابة أحد بجروح خطيرة ، عانى شاز من أسوأ الإصابات وتم استدعاء سيارة إسعاف.





عندما وصل إلى المستشفى ، تم وضع شاز في دعامة الرقبة كإجراء احترازي في حالة حدوث أي إصابة في الرقبة ، وتم إجراء الأشعة السينية له، حيث تبين سلامة الجمجمة، ولكنه يعاني من كدمات شديدة وإصابات بالرقبة.



