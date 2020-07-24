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حوادث

مصرع أم ونجليها فى انهيار سقف غرفتهم بمنزل قديم فى مصر القديمة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:06 م
مصرع أم ونجليها اثر
مصرع أم ونجليها اثر انهيار سقف غرفتهم
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كتب محمد صبرى
تمكنت فرق الإنقاذ البرى باشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثة سيدة ونجليها من أسفل ركام منزل قديم بحى مصر القديمة .

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بسقوط سقف غرفة من الطابق الثالث بمنزل قديم بشارع مسجد السنى بمصر القديمة .

على الفور تم توجيه فرق إنقاذ برى الى مكان البلاغ ، وتبين من الفحص انهيار سقف غرفة من الطابق الثالث فوق الطابقين الثانى والاول ، مما تسبب فى مصرع أم ونجليها .

وبعد ساعات من عمليات البحث نجحت القوات فى استخراج جثة سيدة ٤٠ سنة ونجليها الاكبر ١٥ عام و الاصغر ٨ سنوات تم نقلهم الى مشرحة  زينهم ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

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