مصرع أم ونجليها فى انهيار سقف غرفتهم بمنزل قديم فى مصر القديمة

تمكنت فرق الإنقاذ البرى باشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثة سيدة ونجليها من أسفل ركام منزل قديم بحى مصر القديمة .





وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بسقوط سقف غرفة من الطابق الثالث بمنزل قديم بشارع مسجد السنى بمصر القديمة .





على الفور تم توجيه فرق إنقاذ برى الى مكان البلاغ ، وتبين من الفحص انهيار سقف غرفة من الطابق الثالث فوق الطابقين الثانى والاول ، مما تسبب فى مصرع أم ونجليها .





وبعد ساعات من عمليات البحث نجحت القوات فى استخراج جثة سيدة ٤٠ سنة ونجليها الاكبر ١٥ عام و الاصغر ٨ سنوات تم نقلهم الى مشرحة زينهم ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .



