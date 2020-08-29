AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أضرار الكرتيزون على الجلد.. الطفح الجلدي والحكة أبرزها

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:14 م
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي
تزداد اضرار الكرتيزون على الجلد وآثاره الجانبية المحتمَلة مع الجرعات الكبيرة والاستخدام المتكرِّر، ويساعد حقن الكرتيزون على تخفيف الألم، والالتهابات في منطقة معينة من الجسم، ولكن بالنسبة يُمكن أن تشمل الآثار الجانبية واضرار الكرتيزون على الجلد أضرارا بالغة.

قبل استخدام الكرتيزون عليك بإخبار الطبيب إن كنت تعاني من حساسية من الكورتيكوستيرويدات الأخرى (مثل بريدنيزون ، تريامسينولون )، وذلك لتجنب الإصابة بـ اضرار الكرتيزون على الجلد.


ومن النادر حدوث رد فعل تحسسي خطير للغاية تجاه هذا الدواء؛ حيث ان الكرتيزون يحتوي على غير نشطة، والتي يمكن أن تسبب الحساسية أو مشاكل أخرى، ومع ذلك فقد يظهر على بعض الأشخاص اضرار الكرتيزون على الجلد، حيث أنها تكون رد فعل تحسسي خطير حول منطقة الحقنة، بما في ذلك: 

1- طفح جلدي .
2-  حكة .
3- تورم (خاصة في الوجه / اللسان / الحلق) 
4-  دوار شديد .
5-  صعوبة في التنفس .
6- ترقق الجلد .
7- تغير لونه .
8- ظهور علامات تمدد الجلد استريتش مارك.
9- الإحساس بالحرقان.
10- جفاف أو احمرار على الجلد.
11- التسبب في ظهور حب الشباب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرب الماء مؤلم .. حساسية نادرة تجاه المياه تمنع فتاة من الاستحمام

آخر المستجدات.. الطفح الجلدي من أعراض فيروس كورونا

مش دايما أمان .. اكتشف آثار الأسبرين الجانبية الخطيرة

عشان تكون فى أمان.. تعرف على الآثار الجانبية للأسبرين.. وهؤلاء ممنوعون من تناوله.. وأخطر الأدوية التى تتفاعل معه

اضرار الكورتيزون.. للشعر والجلد والأطفال

مخاطر وأضرار الكورتيزون.. أخطرها التهاب المفاصل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. محمد صلاح متهم بالجنون.. مذيع يكشف وجهة ميسي المقبلة.. وجدل حول هدف مروان محسن

شبيه محمد صلاح.. محترف مصري فى إيطاليا يحتفل باعتناق زوجته الإسلام.. فيديو

خطير جدا.. الرئيس السيسى يوجه رسالة تحذيرية.. فيديو

هخلي الجيش ينزل .. ولو البلد ممشيتش مظبوط هسيب مكاني ..15 تصريحا قويا للرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية

مش عارف أعمل إيه.. السيسي يوجه رسالة للمصريين.. فيديو

عطل فني يصيب فيسبوك في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 نصائح من هاني الناظر لمواجهة الموجة الحارة المقبلة

أعمال الشغب تندلع في السويد بسبب حرق متطرف دانماركي للمصحف الشريف | صور

رسميًا.. الكشف عن مازدا CX-5 2021.. صور