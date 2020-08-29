أضرار الكرتيزون على الجلد.. الطفح الجلدي والحكة أبرزها

تزداد اضرار الكرتيزون على الجلد وآثاره الجانبية المحتمَلة مع الجرعات الكبيرة والاستخدام المتكرِّر، ويساعد حقن الكرتيزون على تخفيف الألم، والالتهابات في منطقة معينة من الجسم، ولكن بالنسبة يُمكن أن تشمل الآثار الجانبية واضرار الكرتيزون على الجلد أضرارا بالغة.
قبل استخدام الكرتيزون عليك بإخبار الطبيب إن كنت تعاني من حساسية من الكورتيكوستيرويدات الأخرى (مثل بريدنيزون ، تريامسينولون )، وذلك لتجنب الإصابة بـ اضرار الكرتيزون على الجلد.
ومن النادر حدوث رد فعل تحسسي خطير للغاية تجاه هذا الدواء؛ حيث ان الكرتيزون يحتوي على غير نشطة، والتي يمكن أن تسبب الحساسية أو مشاكل أخرى، ومع ذلك فقد يظهر على بعض الأشخاص اضرار الكرتيزون على الجلد، حيث أنها تكون رد فعل تحسسي خطير حول منطقة الحقنة، بما في ذلك:
1- طفح جلدي .
2- حكة .
3- تورم (خاصة في الوجه / اللسان / الحلق)
2- حكة .
3- تورم (خاصة في الوجه / اللسان / الحلق)
4- دوار شديد .
5- صعوبة في التنفس .
5- صعوبة في التنفس .
6- ترقق الجلد .
7- تغير لونه .
8- ظهور علامات تمدد الجلد استريتش مارك.
7- تغير لونه .
8- ظهور علامات تمدد الجلد استريتش مارك.
9- الإحساس بالحرقان.
10- جفاف أو احمرار على الجلد.
11- التسبب في ظهور حب الشباب .
10- جفاف أو احمرار على الجلد.
11- التسبب في ظهور حب الشباب .