أضرار الكرتيزون على الجلد.. الطفح الجلدي والحكة أبرزها

تزداد اضرار الكرتيزون على الجلد وآثاره الجانبية المحتمَلة مع الجرعات الكبيرة والاستخدام المتكرِّر، ويساعد حقن الكرتيزون

على تخفيف الألم، والالتهابات في منطقة معينة من الجسم، ولكن بالنسبة