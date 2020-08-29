مصرع شاب في مشاجرة بين عائلتين بطلخا

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ بسبب مشاجرة بين الجيران في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية. في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.





ورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، بوجود مشاجرة بين الجيران في منطقة المجمع الإسلامي.





وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ تبين وفاة "كريم م"، 25 عاما، متأثرا بإصابته بضربة شومه حيث تبين نشوب مشاجرة بين الجيران استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء والشوم، وضرب أحد طرفي المشاجرة المجني عليه بشومة علي رأسه مما تسبب في إحداث إصابته بنزيف في المخ، مما تسبب في وفاته كما تمكنت المباحث من ضبط 5 أشخاص من طرفي المشاجرة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.