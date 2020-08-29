العثور على طفلة مقتولة بإحدى قرى الدقهلية

خطار لمديريه امن الدقهليه من مركز ميت غمر يفيد بالعثور علي جثه طفله تبلغ من العمر 11 عاما مجهوله الهويه في احد المناطق بقريه بشلا التابعه لمركز ميت غمر.



حيث تقدم مواطنين بقريه بشلا ببلاغ لمركز ميت غمر يفيد العثور على جثه طفله ملقاه باحد الاماكن في القرية.



تشكل فريق بحث من مديرية أمن الدقهليه ومركز ميت غمر لمعرفة هوية الطفله ومرتكب الواقعه .



وحررمحضر بالواقعه واخطرت النيابه العامة للتحقيق.