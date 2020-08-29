AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على طفلة مقتولة بإحدى قرى الدقهلية

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
لقيت طفله مصرعها على ايدى مجهول قام قتلها عقب محاولة تعديه جنسيا عليها باحدى قرى الدقهلية، حيث ورد اخطار لمديريه امن الدقهليه من مركز ميت غمر يفيد بالعثور علي جثه طفله تبلغ من العمر 11 عاما مجهوله الهويه في احد المناطق بقريه بشلا التابعه لمركز ميت غمر.

حيث تقدم مواطنين بقريه بشلا ببلاغ لمركز ميت غمر يفيد العثور على جثه طفله ملقاه باحد الاماكن في القرية.

تشكل فريق بحث من مديرية أمن الدقهليه ومركز ميت غمر لمعرفة هوية الطفله ومرتكب الواقعه .

وحررمحضر بالواقعه واخطرت النيابه العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل وإصابة ٢آخرين إثر سقوط بوابة أثناء أعمال الصيانة بري الدقهلية

العثور على جثة طفل مشنوقا على شجرة ومجرد من ملابسه بالمنوفية

ترشيحاتنا

استعان بخبير VAR سعودي.. محمود البنا يبرئ نفسه من هدف مروان محسن بلقاء الجونة

عاوز أفرح أبويا.. طالب طب بشري يبيع الفريسكا على شاطئ البحر

هو اللي عايز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه؟.. الرئيس السيسي: 77 مسجدا مخالفا بمحافظة البحيرة |فيديو

السيسي: لن أسمح بغياب الدولة مرة أخرى عن مشروعات التطوير ..فيديو

مدرب تونسي: هدف مروان محسن بالجونة خطأ ثلاثى والـ var بدون جدوى في الدوريات العربية

مش عاوزين نسيب حد يأثر على فكر الناس ومتنسوش تأثير كورونا.. السيسي يوضح موقف الدين العام لـ مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان