الدقهلية تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات للشباب تحت 18 سنة

استضافت محافظة الدقهلية اليوم بطولة الجمهورية الرئيسية للدرجات للشباب تحت 18 سنة وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان ودعم مشاركات الشباب فى الأنشطة الرياضية المتنوعة استغلالا لطاقتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





جاء ذلك بمشاركة 25 ناديا رياضيا من أندية الجمهورية فى مقدمتها أندية القوات المسلحة وبإشراف الاتحاد المصرى للدرجات و منطقة الدقهلية للدراجات.





وحضر فعاليات البطولة اليوم الدكتور أحمد حسان نائبا عن وزير الشباب والكابتن ايمن على حسن نائب رئيس الاتحاد المصرى للدرجات وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد معروف عن منطقه الدقهليه و فتحى عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة والفرق المشاركة على مستوى الجمهورية ولفيف من القيادات والجهات الأمنية.





ومن جهته، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السيد محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، بحضور فعاليات البطولة التى تم تنظيمها على كوبرى شرنقاش الجديد طريق طلخا - بلقاس بالدقهلية.



