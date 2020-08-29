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حوادث

إخماد حريق سيارة ملاكي بسبب ماس كهربائي دون خسائر

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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أحمد على

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم فى الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران حريق نشبت نيرانه بسيارة ملاكي ماركة "فيات "إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجئ وتم السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.

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وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باشتعال سيارة ملاكي "فيات "أعلى كوبري المعرض  بمنطقة الاستاد .

كما باشرت القيادات الأمنية دورها بانتقالها إلي  مكان الحادث وتم السيطرة على النيران دون خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتى أمرت التحقيق فى الواقعة .

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