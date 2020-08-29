إخماد حريق سيارة ملاكي بسبب ماس كهربائي دون خسائر

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم فى الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران حريق نشبت نيرانه بسيارة ملاكي ماركة "فيات " إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجئ وتم السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.

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وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باشتعال سيارة ملاكي "فيات "أعلى كوبري المعرض بمنطقة الاستاد .

كما باشرت القيادات الأمنية دورها بانتقالها إلي مكان الحادث وتم السيطرة على النيران دون خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتى أمرت التحقيق فى الواقعة .