تحقيقات وملفات

من مأساة يوسف إلى إنقاذ بلال.. تكرار حوادث الغرق داخل الأندية

السباح بلال
السباح بلال
رنا أشرف

تصاعدت حالة الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول لحالة غرق السباح بلال داخل نادي الاتحاد السكندري، كاد الأمر أن ينتهي بمأساة قبل إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وكانت قد تحدثت والدة السباح الغارق يوسف عن تلك الحادثة، وفي ظل روايات أولياء الأمور، التي تشير إلى وجود قصور واضح في عوامل الأمان والرقابة، تتزايد المخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث.

كادت تتحول لكارثة.. والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل واقعة غرق جديدة داخل أحد الأندية

وكشفت والدة يوسف السباح الذي لقي مصرعه غرقًا خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، عن الواقعة الجديدة خلال صفحتها على موقع فيسبوك، مؤكدة أن ما يحدث حاليًا يعكس استمرار الإهمال دون أي تغيير يذكر .

وتواصل موقع “صدى البلد” مع والدة السباح، وكشفت عن تفاصيل الحادث الأخير الذي تعرض خلاله سباح بفريق الاتحاد السكندري تحت 16 سنة لحالة غرق مفاجئة داخل حمام السباحة بالنادي، خلال تواجده في التدريب، قبل أن يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع فور اكتشاف الواقعة، حيث جرى إخراج اللاعب من المياه وإجراء الإسعافات الأولية له داخل النادي.

نقل عاجل للمستشفى ومتابعة طبية دقيقة

وعقب ذلك، تم نقل السباح إلى أحد المستشفيات الخاصة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع حاليًا للملاحظة الدقيقة، وسط تأكيدات أولية بأن حالته مستقرة حتى الآن.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي على المخ، بعد تعرضه لتشنجات أثناء الواقعة، للاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية وتحديد أي مضاعفات محتملة

ثوانٍ فاصلة بين الحياة والموت| القصة الكاملة لإنقاذ سباح جديد من الغرق في نادي الاتحاد.. والأهالي: أصدقاء بلال أنقذوه


 

وقالت والدة أحد السباحين الذين تواجدوا خلال الواقعة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن ما حدث داخل النادي يكشف حجم الإهمال والخطورة التي قد تهدد حياة الأطفال في أي لحظة، مشيرة إلى أن “أصدقاء بلال هم من أنقذوه من المياه قبل أن يسوء الوضع أكثر ”.

وأضافت في تصريحاتها: “أولياء الأمور والأصحاب هم كمان اللي تحركوا بسرعة، وطلعوا بلال من المياه واتصلوا بالإسعاف فورًا، ماكنش فيه أي تدخل من إدارة النادي في اللحظات الأولى”.

تحرك سريع من أولياء الأمور في غياب تام لإدارة النادي
 

وتابعت: “الإسعافات الأولية اتعملت بمجهود فردي من ولي أمر بلال وولي أمر تاني، وكمان دكتورة كانت موجودة من الأعضاء، لكن للأسف مفيش دكتور متواجد بشكل رسمي في النادي، ولا حتى عربية إسعاف جاهزة للحالات الطارئة”.

كل ثانية بتفرق.. تحذير من تكرار الكارثة
 

وأكدت أن غياب التجهيزات الطبية يشكل خطرًا كبيرًا، قائلة: “في مواقف زي دي كل ثانية بتفرق، ومينفعش يكون فيه استهتار بأرواح أولادنا بالشكل ده”.

واختتمت حديثها برسالة حاسمة: “الحمد لله ربنا سترها مع بلال، لكن مش ضامنين المرة الجاية إيه اللي ممكن يحصل، ولازم يكون فيه محاسبة واضحة للمسؤولين عن أرواح ولادنا داخل النادي”.

