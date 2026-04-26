الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

ثوانٍ فاصلة بين الحياة والموت| القصة الكاملة لإنقاذ سباح جديد من الغرق في نادي الاتحاد.. والأهالي: أصدقاء بلال أنقذوه

رنا أشرف

تصدرت واقعة تعرض السباح بلال للغرق في نادي الإتحاد السكندري بالإسكندرية قبل أن يتم إنقاذه، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بعدما تداول المستخدمون تفاصيل ما جرى داخل النادي، وسط حالة من الغضب والقلق بين أولياء الأمور، الذين اعتبروا الحادث مؤشرًا خطيرًا على الإهمال وغياب عوامل الأمان، خاصة في الأماكن التي من المفترض أن تكون مهيأة لحماية الأطفال.

شهادة والدة شاهد عيان تكشف تفاصيل اللحظات الأولى

وقالت والدة أحد السباحين الذين تواجدوا خلال الواقعة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن ما حدث داخل النادي يكشف حجم الإهمال والخطورة التي قد تهدد حياة الأطفال في أي لحظة، مشيرة إلى أن “أصدقاء بلال هم من أنقذوه من المياه قبل أن يسوء الوضع أكثر ”.

وأضافت في تصريحاتها: “أولياء الأمور والأصحاب هم كمان اللي تحركوا بسرعة، وطلعوا بلال من المياه واتصلوا بالإسعاف فورًا، ماكنش فيه أي تدخل من إدارة النادي في اللحظات الأولى”.

تحرك سريع من أولياء الأمور في غياب تام لإدارة النادي
 

وتابعت: “الإسعافات الأولية اتعملت بمجهود فردي من ولي أمر بلال وولي أمر تاني، وكمان دكتورة كانت موجودة من الأعضاء، لكن للأسف مفيش دكتور متواجد بشكل رسمي في النادي، ولا حتى عربية إسعاف جاهزة للحالات الطارئة”.

كل ثانية بتفرق.. تحذير من تكرار الكارثة
 

وأكدت أن غياب التجهيزات الطبية يشكل خطرًا كبيرًا، قائلة: “في مواقف زي دي كل ثانية بتفرق، ومينفعش يكون فيه استهتار بأرواح أولادنا بالشكل ده”.

واختتمت حديثها برسالة حاسمة: “الحمد لله ربنا سترها مع بلال، لكن مش ضامنين المرة الجاية إيه اللي ممكن يحصل، ولازم يكون فيه محاسبة واضحة للمسؤولين عن أرواح ولادنا داخل النادي”.
 

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
سيناء أمان 2026
عملية جراحية
