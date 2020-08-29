تجربة سياحية فريدة.. البحر الأحمر يحتضن أولى رحلات "الكروز" عبر ميناء الملك عبدالله

زفت أمواج البحر الأحمر الهادئة أولى رحلات سفن "الكروز" السياحية عبر ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها وذلك ضمن الفعاليات والمبادرات التي بدأت منذ انطلاق موسم صيف السعودية "تنفس".

وأبحرت سفينة "سيلفر سبيريت"وعلى متنها "450" سائحًا متوجهة إلى الرأس الأبيض، ويلقى السائحون على متن مثل هذه الرحلات السياحية منظومة من البرامج التي يقدمها متخصصون من الطراز العالمي وفق رزنامة متكاملة من الخدمات والتجهيزات البحرية المتطورة والتشغيلية العالية، وسط تضافر جهود جميع الكوادر البشرية من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مما يضمن الاستفادة القصوى من المواقع الجغرافية المتميزة لساحل البحر الأحمر والتعرف على ما يكتنزه من جزرٍ ساحرة تشبع رغبات المصطافين .

وقُدمت كافة الخدمات اللوجستية للسفينة "سيلفر سبيريت" لإتمام رحلات "الكروز" بالمملكة وذلك بكفاءات تشغيلية في الموانئ السعودية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، فيما يعود اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بتشغيل رحلات سفن "الكروز السياحية" لاكتشاف خفايا البحر الأحمر وما يتميز به من سواحل وجزر وذلك على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم.

ويأتي تنظيم هذه الرحلات البحرية الترفيهية على متن السفينة السياحية الفاخرة "سيلفر سبيريت" المعتمدة لتسيير الرحلات البحرية داخل المملكة، ضمن صيف السعودية "تنفس" مما يمثل الهوية الرسمية لتنشيط السياحة في المملكة والترويج لها، حيث شُغلت هذه الرحلات بالتعاون بين جهات عديدة، من ضمنها وزارة الثقافة، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للموانئ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وتجمع رحلات "الكروز" التي تمثل قيمة سياحية متميزة بين الرفاهية واستكشاف عوالم جديدة ، وفرص استثنائية للاستمتاع باستكشاف الكنوز السياحية الممتدة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر، مما يعزز فكرة الاستمتاع بهذه الأجواء لما تملكه هذه السفن من خدمات ومرافق متعددة، علاوة على الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بما يسهم في تلبية تطلعات كافة فئات وشرائح المجتمع.

وكشف المدير التنفيذي للإستراتيجية بشركة البحر الأحمر للسفن السياحية غسان خان أن رحلات "الكروز" انطلقت اليوم عبر سفينة "سيلفر سبيريت" بـ 450 سائحًا بواقع 75% من طاقتها التشغيلية التي تصل إلى 608 ركابٍ، وذلك تحقيقًا للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا بتوفير مسارات التباعد الاجتماعي بين السياح وتطبيق كافة البروتوكولات الصحية حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

وقال: إن السفينة الحالية ستبحر 16 مرة خلال فترة فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس" بواقع رحلتين في الأسبوع، رحلة لمدة 3 ليال تنطلق من ميناء الملك عبدالله وتتوقف في الرأس الأبيض والعودة لميناء الانطلاق، فيما تنطلق الثانية 4 ليالٍ من ميناء الملك عبدالله وتتوقف في الرأس الأبيض قبل أن تبحر إلى جزيرة سندالة في نيوم والتي تقع بالقرب من خليج العقبة.

وأضاف أن هذه المواقع التي تبحر لها الكروز تعد وجهات جديدة على السائح سواء من الداخل أو الخارج، وتتيح اكتشاف مواقع لم تكن متاحة في السابق، من خلال الكروز، حيث يوجد في البحر الأحمر جزر وشعاب مرجانية غير موجود لها مثيل في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس من هذا النوع من السياحة البحرية هو التمشي مع رؤية المملكة 2030، وتنمية الإيرادات غير النفطية، عن طريق قطاع السياحة، حيث ستكون رحلات "الكروز" ركيزة أساسية للسياحة في المملكة وتعد "رد سي سبيريت" المنصة المشغلة لها.

يشار إلى أن سفينة الكروز "سيلفر سبيريت" تحتوي على فندق 7 نجوم و8 مطاعم فاخرة، ومسرح كبير وبركتي سباحة مكشوفة ومغطاة وصالة ألعاب رياضية ومتاجر للهدايا التذكارية ومنطقة لألعاب الفيديو، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية والاستكشافية على ظهر السفينة، من أجل إعطاء مساحة واسعة للاستمتاع طوال الرحلة.

وتضم السفينة السياحية عددًا من المطاعم، تتراوح خدمات أقسامها ما بين الفخمة إلى الأعلى فخامة، كما يوجد غرف داخلية بنافذة مطلة على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، بينما تتمتع الأجنحة الخاصة بمميزات إضافية منها توفر المساعد الشخصي، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة ووجبات ومشروبات على مدار الـ 24 ساعة، في حين يحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة.

وتعتبر انطلاق هذه الرحلة السياحية الترفيهية بداية لنشاطات منصة "رد سي سبيريت" التابعة لشركة البحر الأحمر للسفن السياحية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.