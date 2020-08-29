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أحمد موسى يكشف سر هدم 30 مسجدا في الإسكندرية دفعة واحدة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:34 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من القنوات الإرهابية والتشكيك في الدولة المصرية وهدمها المساجد لبناء الطرق؛ موضحا أن المساجد كانت مخالفة وتم بناء العديد من المساجد على طول المحور . 

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، اللي قال إن القنوات الإرهابية كانوا بيقولوا بيهدوا بيوت ربنا؛ لافتا أنه تم إزالة 30 مسجدا مخالفا وإعادة بنائها بعد إنشاء المحور مرة أخرى. 

واستعرض أحمد موسى كلمة الرئيس السيسي وحديثه عن القنوات المسيئة والتي تسعى إلى تشويه صورة مصر.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية الخاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير.
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