كشري: لم نستحق الهزيمة أمام بيراميدز

أعرب أحمد كشري المدير الفني لفريق اسوان، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.
وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.
وأوضح كشري أنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز وسنحت له اكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف، لافتا إلى أن حزنه الشديد بسبب الخسارة التي لم يستحقها على الاطلاق.
واختتم كشري، أنه يواجه سوء حظ غريب في المباريات التي خاضها مؤخرًا، مشيرا إلى أنه واجه أكثر من فريق في حالته الفنية الجيدة.