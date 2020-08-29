كشري: لم نستحق الهزيمة أمام بيراميدز

أعرب أحمد كشري المدير الفني لفريق اسوان، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.





وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.





وأوضح كشري أنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز وسنحت له اكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف، لافتا إلى أن حزنه الشديد بسبب الخسارة التي لم يستحقها على الاطلاق.





واختتم كشري، أنه يواجه سوء حظ غريب في المباريات التي خاضها مؤخرًا، مشيرا إلى أنه واجه أكثر من فريق في حالته الفنية الجيدة.