محافظ المنيا: لدينا 110 آلاف مخالفة بناء تصالح منها 45 ألفا فقط

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتم التعامل بكل حزم مع التعديات والمخالفات كافة وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.





وتابع: "نتعامل بالإزالة الفورية مع جميع المخالفات ولكن الآن نتعامل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، الخاص بالتصالح.. وبه منظومة التصالح موجودة والإجراءات معروفة.

وأضاف "القاضى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن إجمالى عدد المخالفات فى المحافظة، بلغ 110 ألف مخالفة منها 45 ألف تقدم أصحابها للتصالح عليها، موضحا: "هناك فرصة للتصالح بعدها سيتم الإزالة فورا، والمنظومة أخرها 30 سبتمبر.. ونتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية".





ولفت محافظ المنيا، إلى أنه يتم التعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، مؤكدا أنه تم إحالة 1116 قضية للنيابة العسكرية حتى الآن.