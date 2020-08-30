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تعليم

الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق.. 67.80 للأدبي والشعبة العلمية 77.40%

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق والتي جاءت للشعبة الأدبية ولشعبة علمي رياضة ولشعبة علمي علوم.

وتفتح بعد قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق الجامعات 2020، لطلاب المرحلة الأولى للحصول على النتائج وطباعة ورقة الترشيح للكليات، وذلك عقب انعقاد مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات وإعلان موعد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لها، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر (12) من ظهر اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس.

ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط:

وانطلقت، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020، بعد أن جاء بيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب "الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665،١، بينما لطلاب الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165 والإجمـــــــــالي 149685".

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري.

وكان قد شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم احد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة .

وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.
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