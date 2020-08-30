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رياضة

شاهد.. رسائل الجماهير لدعم مروان محسن

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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محمد هاني- اسماء الحسيني- صلاح مهدي
بعد هزيمة النادي الأهلي من نادي الزمالك في القمة 120، التي جاءت 3 - 1، بدأ الجمهور ينتقد مروان محسن باعتباره السبب في الهزيمة، حتي أظهر جدارته وقوته في مباراة الأهلي مع الجونة، حيث قام بتسجيل هدف في الدقيقة 95 وكان سببا في فوز الأهلي علي الجونة، فتحولت الهجمات علي مروان محسن إلى تعليقات إيجابية.

ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجمهور حول أداء مروان محسن في المباراة الأخيرة للأهلي.

حيث أكد حسن حسين، أنه يدعم مروان محسن وقد أثبت جدارته في المباراة الأخيرة مع الجونة، ولم يستمع لمن هاجمه وطلب منه رحيله من الأهلي.

وأضاف محمد صلاح أنه فخور بكونه أهلاويًا وسعيد بفوز الأهلي ضد الجونة، خاصة أن مروان محسن كان سببا في هذا الفوز ولم يخذل جمهوره.

وأكد كريم علي أن ما تعرض له مروان محسن في الفترة الأخيرة يتعرض له الكثير من اللاعبين مثل رونالدو، ميسي، وكريم بنزيمة، وصرح أن مروان لم يخطئ بل كان يريد من الجمهور أن يدعمه ويسانده.

وقال يوسف حسين، إن مروان محسن أضاف بصمة جيدة في تاريخه الكروي، وأنه بعد اعتبار الجمهور بأنه سبب في هزيمة الأهلي أصبح عنصرا أساسيا في فوز الأهلي.
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