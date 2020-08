هايدي كرم تستعيد ذكريات كلبها الراحل: be kind to animals

نشرت النجمة هايدى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لوالدتها برفقة كلبها الذي توفي منذ فترة.





وعلقت هايدى كرم على الصورة قائلة: "You are missed our amazing lovely lili #dogs # be_kind_to_animals".





وآخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.