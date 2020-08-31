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تعليم

لتلبية احتياجات سوق العمل.. آداب حلوان تطلق برنامج "الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
طرحت كلية الآداب بجامعة حلوان برنامج "الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية Geomatics  & GIS" بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير مجالات وتخصصات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. 


و يهدف برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية إلى تخريج أخصائيين متميزين في مجال الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية لهم القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة، القدرة على إتقان العمل المساحي الأرضى والبحري ، وكذلك المساحة التصويرية الجوية، التطوير المستمر فى جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج بما يتفق مع رؤية ورسالة الكلية، تحديث وتطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية وفقا لمتطلبات سوق العمل بما يواكب التقدم العلمى فى مجال الجيوماتكس، إكساب الطلاب مهارات استخدام التقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال و معرفة تفسير وتحليل الصورة الجوية والفضائية، تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى من كوادر علمية مؤهلة قادرة على إنشاء وتطوير الخرائط بالأساليب العلمية الحديثة مثل التصوير الجوي، و تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ، والاستشعار عن بعد، ونظم تحديد الموقع بالأقمار الصناعية للمشاركة فى التنمية المستدامة وبناء المشاريع القومية العملاقة.

ويتميز البرنامج بأنه يعتمد على أحدث الطرق الحديثة في التدريب، ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في مجال المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتتسم الدراسة بأنها تتم في معامل مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة والبرامج الحديثة، ويعتمد البرنامج على تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية من خلال الهيئات والشركات الكبري في الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، تدريب الطلاب في الهيئات وشركات المقاولات الكبري.


ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية ومجالات المساحة الجوية، والمساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية ومراكز دعم واتخاذ القرار في جميع المحافظات والهيئة المصرية للمساحة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة التنمية السياحية، والشركات البترولية والتعدينية، وهيئة التخطيط والتنمية العمرانية، والمشروعات القومية وشركات المقاولات والشركات الهندسية الكبرى داخل مصر وخارجها.

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