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تعليم

لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس.. جامعة حلوان تنظم برامج تدريبية في سبتمبر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان،مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر ٢٠٢٠، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.


وتستهدف البرامج تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتأتي خطة الدورات التدريبية لشهر سبتمبر عبر برنامج zoom كالآتي:
1- دورة معايير الجودة في العملية التدريبية في يومي 9-10 سبتمبر ويحاضر بها الأستاذ الدكتور هشام سيد عبد المجيد الأستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية والمراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد وقد تم ترشيحه من قبل الاستاذ الدكتورة هناء الحسينى مدير مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان.
2- دورة التفكير الإبداعي في يومي 9-10سبتمبر ويحاضر بها الدكتور كرم مسعد الأستاذ المساعد بكلية التربية الفنية .
3-دورة الإدارة الجامعية في يومي 12-13 سبتمبر ويحاضر بها الأستاذة الدكتورة نهلة سيد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب .
4- سلوكيات المهنة في يومي 12-13 سبتمبر ويحاضر بها الأستاذة الدكتورة مروة الدهشوري الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنات.
5- دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس في يومي 14-15سبتمبر ويحاضر بها الدكتور أبو بكر يوسف غنام مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية .
6- تصميم المقررات الإلكترونيه يومي 14-15 سبتمبر ويحاضر بها أحد المدربين المرشحين من مركز الحساب العلمي بالجامعة بقيادة الاستاذ الدكتور أيمن خليفة مدير المركز.
7- الذكاء الاصطناعي يومي 16-17 سبتمبر ويحاضر بها الدكتور محمد ماهر عبد الغفار المدرس بكلية العلوم.
8- دورة مكافحة الفساد والتعريف به يومي 16-17 سبتمبر ويحاضر بها الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة والأستاذ المساعد بكلية التربية.


9- دورة الكتابة العلمية والنشر الدولي يومي 19-20 سبتمر ويحاضر بها الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مكتب التصنيف الدولي ومدير مركز دعم البحث العلمى والأستاذ بكلية الطب.
10-  دورة مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة ويحاضر بها الدكتور سيد فتوح أستاذ مساعد مناهج وطرق التدريس بكلية التربية .
11- دورة الاختبارات التحصيلية في يومي 21-22 سبتمبر ويحاضر بها الأستاذ الدكتور ابراهيم الزهيري مدير مركز التقويم والقياس والأستاذ بكلية التربية .
12- دورة تصميم المقررات الإلكترونيه يومي 21-22 سبتمبر ويحاضر بها أحد مسئولي الحساب العلمي بالجامعة .
13- دورة نظام الساعات المعتمدة يومي 23-24 سبتمبر ويحاضر بها الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أحمد أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.
14- دورة استراتيجيات التدريس يومي 23-24 سبتمبر ويحاضر بها الدكتور سعيد عبد المعز الأستاذ المساعد بقسم رياض الأطفال بكلية التربية.
15- دورة إدارة الفريق البحثي يومي 26-27 سبتمبر ويحاضر بها الدكتور إيهاب عبد الرؤوف الأستاذ المساعد بكلية العلوم.
16- دورة الاتيكيت والبروتوكول في العمل يومي 26-27 سبتمبر ويحاضر بها الدكتورة رؤيات أحمد الخطيب مدرس تكنولوجيا التعليم والتربية المتحفية والمستشار الفني للمتحف الزراعي .
17- دورة الارشاد الاكاديمى يومي 28-29 سبتمير ويحاضر بها الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر الأستاذ بقسم مناهج وطرق التدريس بكلية التربية.
18- دورة تصميم المقررات الإلكترونيه يومي 28-29 سبتمبر ويحاضر بها أحد مسئولي الحساب العلمي بالجامعة.

كما يتم عقد عدد من الدورات بمقر المركز بدار الضيافة وهي :
1- دورة إعداد الحقائب التدريبية يومي 13-14سبتمبر ويحاضر بها الأستاذ الدكتور أمير القرشي أستاذ ورئيس قسم المناهج بكلية التربية.
2- دورة تنظيم المؤتمرات العلمية ويحاضر بها الأستاذ الدكتور محمد سالم الحلو الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية.
3- دورة تنمية الموارد البشرية ويحاضر بها الأستاذ الدكتور عماد حسين أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

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