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اقتصاد

فخري الفقي: برنامج الإصلاح منح الاقتصاد المصري صلابة ومرونة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:00 ص
برنامج الاصلاح الاقتصادي
برنامج الاصلاح الاقتصادي
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قسم الاقتصاد
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة معدلات النمو رغم جائحة كورونا  .

وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الصلابة والمرونة التي حدثت في الاقتصاد المصري نتيجة تطبيق برنامج قوي منذ نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أنه كان برنامجًا جريئًا وشاملًا في كافة الاتجاهات سواء مالية أو اقتصادية أو هيكلية.

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واستكمل حديثه، أن أحد العوامل الاقتصادية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وصلابة الاقتصاد المصري ومرونته، يرجع إلى شعب مصر الذي تقبل هذا الإصلاح، موضحًا أنه على الرغم من أنه كان مؤلمًا إلا أن الجميع تشجع لتقبله لذلك نجح.

واختتم تصريحاته، أن الإدارة السياسية الحكيمة حافظت على معدل نمو الاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي نجح وبدأ يؤتي بثماره من حيث المؤشرات الاقتصاد الكلي ومعدل النمو بالإضافة للتشغيل وفرص العمل، واحتواء التضخم.



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