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فخري الفقى: الإصلاح الاقتصادي زاد بمعدلات النمو مع أزمة كورونا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:40 ص
فخرى الفقى، الخبير
فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى الدولى
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هاجر إبراهيم

قال فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى الدولى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم فى زيادة معدلات النمو مع أزمة كورونا، مشيرا إلى ان مصر قامت بتبني برنامج قوي وجريء وشامل فى كافة الإتجاهات المالية والإقتصادية والهيكلية.


وأضاف "الفقي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ان سبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى هو الشعب المصرى، موضحا أن من شجعهم عليه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتابع أنه لا يوجد إصلاح إلا إذا كان به ألم ، متابعا أن الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين وغيرهم تأثرت سلبيا بكورونا، لافتا إلى أنه يوجد فى 170 دولة معدل النمو المتوقع لها فى عام 2020 كان -3%.


وأشار إلى أن الــ170 دولة تعانى نقصا فى معدل النمو والقدرة على الإنتاج بفارق 4% عن العام السابق، بينما الـ 18 دولة المتبقية ومنها مصر تشير المعدلات أن معدلات النمو بها موجبة، حيث انها الدولة الوحيدة فى أفريقيا.

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