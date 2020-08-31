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اقتصاد

1.7 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في 7 أشهر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:12 م
اكتشافات الغاز
اكتشافات الغاز
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قسم الاقتصاد
بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.

وتوزعت قيمة المساعدات الخارجية بحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط الأردنية، على المنح التنموية حيث بلغت 589 مليون دولار، والقروض الميسرة 507 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة المنح الإضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية 597 مليون دولار.

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وبلغت قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للأردن في شهر يوليو الماضي، مليار دولار، تقسمت على المنح التنموية بقيمة 395 مليون دولار، والقروض الميسرة بقيمة 284 مليون دولار، والمنح الإضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 384 مليون دولار.
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