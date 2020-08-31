1.7 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في 7 أشهر

بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.





وتوزعت قيمة المساعدات الخارجية بحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط الأردنية، على المنح التنموية حيث بلغت 589 مليون دولار، والقروض الميسرة 507 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة المنح الإضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية 597 مليون دولار.





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