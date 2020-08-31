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ثقافة

فرق الفنون الشعبية تتألق على مسرح ثقافة مطروح

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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طارق موسى
قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة مطروح باقة من عروضها المميزة تضمنت استعراض "الكف، سيوة،  الجية، السامر" بقيادة مدير الفرقة محمد فرغلى ومدرب الفرقة عوام مصطفى، وذلك بحضور مجموعة من رواد القصر وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور 

ويواصل الفرع تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث عقدت أمسية لنادى ادب مطروح قدمها الشاعر علاء ابوخلعه تحدث خلالها عن فن الموشح موضحًا تطور الشعر بداية من الشعر الجاهلي الموحد فى الوزن والقافية مرورا بالعصور الإسلامية حتى الوصول إلى العصر الأندلسي حيث تم استحداث الموشح.

 ومن خلال تقديم المواهب الصغيرة لكورال قصر ثقافة الطفل، قدمت الفنانة الصغيرة جنى أحمد مجموعة من اغانى الزمن الجميل، بالإضافة إلى ورشة لعمل كارت قدمتها الفنانة صحراء وصفى  أوضحت فيها استخدام الورق الملون فى تشكيل كارت معايده مميز للمناسبات المختلفة.
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