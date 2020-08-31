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رياضة

الزمالك سيتأثر.. أيمن يونس يكشف عن البديل المناسب لطارق حامد أمام بيراميدز

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:43 م
طارق حامد
طارق حامد
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محمد رشاد
كشف فيلسوف الكرة المصرية، أيمن يونس، نجم نادى الزمالك السابق والمحلل الرياضي، عن البديل المناسب لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الفريق في مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نادي الزمالك يوم الخميس المقبل فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وقال أيمن يونس، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، "الزمالك سيتأثر بغياب طارق حامد، ومن الممكن أن يدفع باتريس كارتيرون بمحمد حسن بديلًا لطارق حامد أمام بيراميدز فى حالة جاهزيته بشكل كبير".

وأضاف أيمن يونس "ومن الممكن الدفع بـ يوسف أوباما بجوار فرجاني ساسي، على أن يتم التناوب على مركز طارق حامد خلال أحداث المباراة، مع الأفضلية لمحمد حسن فى حالة جاهزيته".

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