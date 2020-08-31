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محافظات

محافظ الغربية: تطوير طريق الملاحة ورفع إشغالات العائلة المقدسة بسمنود

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:04 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بعمل الدراسة اللازمة لتطوير طريق الملاحة بطنطا والاستفادة منه وإقامة مشروعات خدمية تعمل على رفع مستوى الخدمات بالمنطقة.

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جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية الليلية لمدن طنطا وسمنود والمحلة والتي رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وا نجوي العشيري السكرتير المساعد، وذلك للاطمئنان على حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات.

ثم قام المحافظ بزيارة مسار العائلة المقدسة بسمنود ، ووجه رئيس مركز ومدينة سمنود بسرعة رفع كافة الإشغالات الموجودة أمام المسار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ثم استكمل محافظ الغربية جولته بمتابعة أعمال النظافة بمدينة المحلة الكبرى.

وخلال الجولة قام المحافظ بسحب عدد 6 رخص سيارات لمخالفتها بالوقوف صف ثان وتسليمها إلى إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لأتهاون مع المخالفين مؤكدا على مداومة العمل من خلال النزول إلى الشارع والمتابعة المستمرة بجميع القطاعات والاهتمام بنظافة الشوارع والعمل على عدم وجود أي إشغالات.
محافظ الغربية: تطوير طريق الملاحة ورفع إشغالات العائلة المقدسة بسمنود
محافظ الغربية: تطوير طريق الملاحة ورفع إشغالات العائلة المقدسة بسمنود
محافظ الغربية: تطوير طريق الملاحة ورفع إشغالات العائلة المقدسة بسمنود
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